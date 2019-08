Albania: rinviata decisione su gara per nomina Alto ispettore della giustizia

- Rinviata la decisione sulla gara per la nomina del nuovo Alto ispettore della giustizia in Albania, messa a rischio a causa del ridotto numero dei candidati selezionati. Secondo la legge, il Consiglio delle nomine nel sistema giudiziario (Ked) dovrebbe proporre al parlamento cinque candidati, mentre da oltre dieci candidature solo 4 sono state approvate, tra cui oggi quella di Marsida Xhaferllari, in gara anche per l'incarico di membro della Corte costituzionale. Il Ked doveva valutare oggi se presentare al parlamento solo le candidature prescelte, nonostante il numero ridotto, oppure se indire una nuova gara, il che porterebbe ad un rinvio per alcuni altri mesi del processo della nomina dell'Ispettore, il quale dirigerà una delle più importanti istituzioni previste dalla riforma giudiziaria. La decisione è stata rinviata a domani, mentre nel frattempo partiranno tuttavia le interviste con i candidate preselezionati. (segue) (Alt)