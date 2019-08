Albania: rinviata decisione su gara per nomina Alto ispettore della giustizia (2)

- La stessa situazione riguarda anche le nomine per i membri della Corte costituzionale. Le numerose candidature bocciate dal Consiglio delle nomine nel sistema giudiziario rischiano di lasciare ancora fuori funzione una delle più importanti istituzioni giudiziarie. Composta da 9 membri, da oltre un anno la Corte e rimasta con un solo giudice, Vitore Tusha, l'unico ad aver superato il processo di rivalutazione dei magistrati, teso a verificare i loro patrimoni, la loro formazione professionale e l'integrità morale. Gli altri o sono stati bocciati, oppure hanno rassegnato le dimissioni prima dell'avvio del processo. Il Ked ha passato al setaccio 19 candidati per 6 posti vacanti, dei quali 3 dovranno poi essere nominati dal presidente della Repubblica e altri 3 dal parlamento. Fino adesso hanno superato l'esame solo 5 candidati, mentre è in attesa della valutazione anche un altro. In tale situazione almeno due posti vacanti non potranno essere completati in mancanza di candidati. (segue) (Alt)