Albania: rinviata decisione su gara per nomina Alto ispettore della giustizia (3)

- Quelli che hanno superato la selezione saranno sottoposti a delle individuali interviste ed alla fine il Ked li elencherà in base ad un sistema di punteggio. Il presidente della Ked Ardian Dvorani ha fatto sapere che le interviste saranno condotte durante il mese di agosto, per fare in modo che il mese di settembre, i candidati possano essere nominati. Il presidente della Repubblica ha 30 giorni a disposizione per scegliere e se entro questo periodo non procede con le nomine allora passano automaticamente quelli con il punteggio più alto. Lo stesso vale anche per il parlamento, il quale dovrebbe approvare le nomine con una maggioranza qualificata di voti. In caso fallisse, i candidati con il maggiore punteggio passerebbero automaticamente. (Alt)