Governo: Salvini, ora serve coraggio e unità di intenti sennò abbiamo un problema

- "Abbiamo bel lavoro da fare. Tutti gli operatori ci hanno chiesto velocità. Una buona idea applicata in ritardo non è più una buona idea. È il momento del coraggio, dell'energia, della determinazione e dell'unità di intenti. Se ci sono queste volontà univoche è un buon segno. Se, invece, ne manca anche solo una e il litigio prevale sulla confusione il problema c'è e si pone". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine l'incontro con le parti sociali al Viminale durato più di sei ore per parlare della prossima legge di Bilancio.(Rer)