Donbass: 4 soldati ucraini morti, Zelensky invita leader formato Normandia ad incontrarsi quanto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i leader dei paesi parti del formato Normandia (Ucraina, Russia, Francia e Germania) ad incontrarsi quanto prima per rilanciare i negoziati sul Donbass, dopo la morte di quattro soldati ucraini nel corso di recenti bombardamenti nell'Ucraina orientale. "Invito con urgenza i leader dei paesi del formato Normandia - Emmanuel Macron, Angela Merkel e Vladimir Putin – ad incontrarsi il prima possibile per riprendere i negoziati sul Donbass", ha scritto oggi il presidente ucraino sul suo profilo Facebook ufficiale. Secondo quanto annunciato in precedenza dal ministero della Difesa di Kiev, nel corso di alcuni attacchi nei pressi della località di Bohdanivka, quattro militari ucraini sono deceduti nelle scorse ore nel Donbass. (segue) (Res)