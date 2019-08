Legge di Bilancio: Salvini, da parti sociali raccolte proposte per tre manovre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sei ore di full immersion in materie economiche. Abbiamo raccolto una quantità di contributi scritti su cui possiamo fare tre manovre finanziarie. E questo è un bene. Dal confronto nascono sempre idee positive". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale per parlare della prossima legge di Bilancio.(Rer)