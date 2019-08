Decreto Sicurezza: Salvini, "Avvenire" e "Civiltà cattolica" disinformati

- "Siamo in democrazia e ognuno... Fortunatamente sia i cattolici che i buddisti ragionano con la propria testa. Io giro con la cover del telefonino che mi ha regalato mio figlio con la medaglietta della Madonna di Medjugorjie, spero che nessuno si offenda o si scandalizzi. Mi sembra che sia 'Avvenire' che 'Civilita cattolica' siano male informati. Non capisco a cosa dovrebbero resistere? Al fatto che le Ong come tutti gli altre devono rispettare le leggi nazionali e internazionali?". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Viminale a chi gli chiedeva una replica alle critiche del quotidiano cattolico "Avvenire" e del periodico "Civiltà cattolica" dopo l'approvazione del decreto Sicurezza bis.(Rer)