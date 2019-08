Infrastrutture: Simeone (FI), Zingaretti alzi voce con Toninelli per autostrada Roma-Latina

- "Apprendo da quotidiani nazionali e locali che il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non sarebbe convinto sull'utilità dell'autostrada Roma-Latina. Evidentemente non ci eravamo sbagliati in merito all'indiscrezione circolata nelle scorse settimane, sull'assenza di opere infrastrutturali del Lazio nell'elenco degli interventi previsti dal Cipe". Lo dichiara Giuseppe Simeone, consigliere regionale del Lazio di Forza Italia. "L'auspicio è che lo stesso governo possa presto fare chiarezza - prosegue Simeone -. Ma rivolgo un ulteriore appello alla Regione Lazio, affinché faccia sentire la propria voce. Il 14 maggio il presidente Zingaretti aveva annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico Regione-ministero con una durata massima di 30 giorni per studiare e individuare le modalità migliori per arrivare all'apertura dei cantieri. Mi sembra di capire che il confronto non ha prodotto gli effetti sperati". (segue) (Com)