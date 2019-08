Infrastrutture: Simeone (FI), Zingaretti alzi voce con Toninelli per autostrada Roma-Latina (2)

- Simeone spiega: "La realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone diventa di importanza vitale per tutto il comprensorio pontino. Su quest'opera pende una spada di Damocle di carattere temporale. L'infrastruttura deve partire entro la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato. La reiterazione del vincolo è strumento fondamentale per la realizzazione dell'opera: alla scadenza infatti, non solo sorgerebbero ulteriori ostacoli, ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell'occupazione d'urgenza". E conclude: "Mi auguro fortemente che l'amministrazione Zingaretti affronti la questione con la massima urgenza. La Regione Lazio non può assistere passivamente al depotenziamento della propria rete infrastrutturale. A pagarne le conseguenze sarebbero centinaia di migliaia di cittadini, spesso pendolari, alle prese ogni giorno con disagi incredibili della statale Pontina. Per non parlare delle aziende della provincia di Latina, penalizzate pesantemente da questo isolamento infrastrutturale sempre più insostenibile". (Com)