Bosnia: presidente Dodik, concorderemo con la Serbia sulla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi precedenti, i tre leader si sono scontrati più volte sulla questione dell'approvazione del Piano d'azione (Map) con la Nato, visto che Izetbegovic ha continuato a vincolare la formazione del governo al via libera al documento in questione, mentre Dodik ha respinto varie volte di firmare il piano. In base a quanto riferito nei giorni precedenti dal sito di informazione "Klix", il passo indietro che ha portato all'accordo di oggi è stato fatto da Izetbegovic, il quale ha detto tre settimane fa che "la decisione su Map deve maturare anche all'interno della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia". In base a un principio non scritto di rotazione etnica, il nuovo premier designato sarà proposto dai rappresentanti politici del popolo serbo. Lo stesso Izetbegovic ha affermato ieri che "nei prossimi tre anni, il percorso di adesione alla Nato è destinato a subire ritardi". (Bos)