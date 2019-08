Legge di Bilancio: Salvini, parti sociali hanno detto che salario minimo significherebbe riduzione tutele

- "Tutte le 46 sigle rappresentative presenti ci hanno detto che un salario minimo imposto per legge significherebbe la riduzione di diritti, stipendi e tutele per tutti. E quindi è arrivato un no unanime". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine l'incontro con le parti sociali al Viminale durato più di sei ore per parlare della prossima legge di Bilancio.(Rer)