Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi dia indirizzo ad Ama per fornire sacchi trasparenti a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento di gravissima crisi sul tema rifiuti e dopo mesi di disservizi la Raggi pensa bene di colpevolizzare i residenti della città metropolitana, peraltro sempre da lei amministrati è ancora peggio obbliga i romani all'uso di non meglio identificati cassonetti trasparenti". E' quanto dichiara Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Per quanto ci riguarda attendiamo la discussione della nostra delibera per il taglio della Tari e siamo contrari a questa nuova forma di vessazione a meno che la Raggi non impegni Ama a fornire almeno in una prima fase i sacchetti ai cittadini e a dare precise indicazioni onde evitare ulteriori balzelli per i cittadini".(Com)