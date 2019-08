Piani di zona: ok da assemblea capitolina a delibera decadenza convenzione Colle Fiorito

- L'assemblea capitolina ha approvato la delibera di decadenza della convenzione stipulata nel 2009 con la società I.c.v. srl nell'ambito del piano di zona Colle Fiorito per la concessione del diritto di superficie e la conseguente successiva acquisizione al patrimonio capitolino delle aree precedentemente assegnate. "Un atto determinato a tutela del pubblico interesse anche attraverso la collaborazione tra istituzioni e l'importante lavoro degli uffici, della commissione Urbanistica e dell'assemblea capitolina - ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori -. Sul complesso tema dei piani di zona l'amministrazione proseguirà nelle verifiche dei casi in cui è venuto meno il rispetto dei patti e degli obblighi convenzionali nei confronti della cosa pubblica". (segue) (Com)