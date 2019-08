Nagorno-Karabakh: rappresentante presidenziale di Baku per politica estera, Erevan punta a mantenere occupazione

- L'Azerbaigian respinge in maniera categorica le frasi del premier armeno Nikol Pashinyan, che ieri parlando da Stepanakert ha dichiarato che il Nagorno-Karabakh è Armenia. Lo ha sottolineato il capo del Dipartimento per la politica estera dell'amministrazione presidenziale dell'Azerbaigian, Hikmet Hajiyev. "Il Nagorno-Karabakh è un territorio storico e parte integrante dell'Azerbaigian. La comunità internazionale riconosce e sostiene la sovranità e l'integrità territoriale dell'Azerbaigian", ha dichiarato Hajiyev, secondo cui il popolo azerbaigiano "non si riconcilierà mai con una violazione dell'integrità territoriale del nostro paese, come risultato di un occupazione e di una pulizia etnica sanguinosa commessa dall'Armenia". Secondo il rappresentante dell'amministrazione presidenziale di Baku, le dichiarazioni del capo del governo di Erevan evidenziano una violazione degli accordi internazionale e che "il vero obiettivo dell'Armenia è quello di mantenere l'occupazione". (segue) (Res)