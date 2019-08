Emilia-Romagna: Regione stanzia oltre 2,7 milioni per attività motoria ed eventi sportivi

- La Giunta dell’Emilia-Romagna ha confermato le risorse assegnate nel 2018 (già aumentate del 60% rispetto al 2017) per la promozione della pratica motoria e l’organizzazione di eventi sportivi in tutta la Regione. Le graduatorie dei due bandi per il 2019 hanno reso disponibili 2 milioni e 743mila euro per 125 eventi (79 di rilevanza sovra-regionale e 46 di livello regionale) e 65 progetti sportivi. Per la promozione della pratica motoria e sportiva, la Regione ha attribuito contributi a progetti di ampio respiro temporale, caratterizzati dalla collaborazione fra enti pubblici, associazioni, istituzioni scolastiche, aziende Usl e finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona. Nel dettaglio, oltre 2 milioni di euro saranno destinati a eventi e manifestazioni sportive e quasi 757mila euro alla realizzazione di progetti relativi all’attività motoria e sportiva. La percentuale delle domande finanziate rispetto a quelle pervenute è rimasta invariata rispetto allo scorso anno: 51,49% nel 2019 contro il 51,76% del 2018: 190 complessivamente quelle finanziate. Tale stanziamento ha determinato un aumento del contributo medio, rispetto al 2018 e per tutte le iniziative sportive, di circa 1000 euro. I due avvisi pubblici hanno riscosso notevole successo in termini di partecipazione con 369 domande pervenute (239 per gli eventi sportivi, di cui 149 per quelli a rilevanza sovra-regionale e 90 a rilevanza regionale; 130 per i progetti). (segue) (Ren)