Emilia-Romagna: Regione stanzia oltre 2,7 milioni per attività motoria ed eventi sportivi (2)

- “Con la legge regionale sullo Sport e il rinnovamento del patrimonio impiantistico in 120 Comuni da Piacenza a Rimini, con la presenza di eventi sportivi anche di rilevanza nazionale -ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Giammaria Manghi -, il nostro territorio è sempre più pronto a coinvolgere un maggior numero di persone nella pratica sportiva, salutare per il benessere psico-fisico e la socializzazione a tutte le età. Gli eventi promossi finora hanno inoltre catalizzato migliaia di persone e ci auguriamo che anche il prossimo anno possano coinvolgere ancora più appassionati, in modo da dare slancio all’attività motoria e diminuire la sedentarietà di giovani e anziani”. Rispetto alla percentuale media del 51,49% delle domande finanziate rispetto a quelle pervenute, la provincia di Bologna ha ottenuto il numero più alto di richieste accolte (57,95%) seguita da Ferrara (57,89%). Poi, con valori sempre sopra alla media ma leggermente più bassi, Rimini, Reggio Emilia e Ravenna seguite da Piacenza e Modena, quindi Forlì e Ravenna con una media dal 45 al 42%. Per quel che riguarda invece la ripartizione delle risorse, la provincia di Bologna, che ha avuto la percentuale massima di domande finanziate, ha ottenuto anche l’importo maggiore dei fondi stanziati: circa 700mila euro, pari al 25% del totale. Quindi Modena, Ravenna e Forlì e Cesena, infine Piacenza e Ferrara. (Ren)