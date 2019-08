Viabilità Roma: Raggi, iniziati lavori per nuova rotonda su via Boccea, intervento atteso da anni

- "In corso i lavori per la realizzazione della nuova rotonda su via Boccea, a nord della città. La rotatoria consentirà di decongestionare il traffico verso Casalotti, Selva Candida e Selva Nera. Un intervento atteso da anni da automobilisti e residenti". Lo scrive, su Instagram, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (rer)