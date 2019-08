Decreto Cultura: Bonisoli, è legge, orgoglioso del risultato

- Dopo il via libera definitvo del Senato al decreto "recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le Attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020", approvato con 139 sì, 109 astenuti e nessun voto contrario, il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli commenta l'approvazione e in una nota afferma: "Il decreto Cultura è legge. Sono orgoglioso di questo risultato, perché questa legge, approvata oggi dal Parlamento, assicura eguali diritti e opportunità ai lavoratori dello spettacolo, restituisce dignità a danzatori, orchestrali, fonici, coristi e consente alle Fondazioni lirico-sinfoniche di assumere nuovo personale tramite concorso. Non accadeva da decenni". (segue) (Rin)