Decreto Cultura: Bonisoli, è legge, orgoglioso del risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità della legge, aggiunge Bonisoli, "l’introduzione, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, del limite massimo di 36 mesi ai contratti a tempo determinato per i lavoratori dello spettacolo. Si tratta di una norma che pone un argine al precariato mettendo fine a decenni di abusi e discriminazioni. Il provvedimento, poi - continua il ministro -, disciplina le modalità che consentono alle Fondazioni liriche di assumere personale a tempo indeterminato tramite concorso". Per Bonisoli la conversione in legge del decreto è "il primo tassello di una riforma organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Siamo già al lavoro. Il nostro obiettivo - conclude il ministro - è rilanciare la Lirica italiana e avvicinare tanti giovani alla musica e al teatro". (Rin)