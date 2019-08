Difesa: Bulgaria, manutenzione nuovi F-16 sarà a carico di Aeronautica e impianto di Avionams (7)

- Il ministro della Difesa bulgaro Krasimir Karakachanov ha firmato lo scorso 11 luglio gli accordi internazionali per l'acquisto di otto velivoli militari F-16 Block 70 e le relative apparecchiature tecnologiche, tra cui gli stessi missili in dotazione, per un totale di 1,256 miliardi di dollari. Questi contratti assicurano la consegna di otto velivoli F-16 Block 70 con attrezzature aggiuntive dal governo degli Stati Uniti alle Forze armate bulgare. Secondo la Costituzione bulgara e le norme relative ai contratti internazionali, affinché questi contratti entrino in vigore, dovranno essere ratificati dall'Assemblea nazionale. Tenendo conto dei limiti finanziari della Bulgaria, il Dipartimento di Stato Usa ha preso provvedimenti per ridurre il costo totale fino a 60 milioni di dollari, che deve ora essere approvato dal Congresso degli Stati Uniti. (segue) (Bus)