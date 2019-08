Difesa: Bulgaria, manutenzione nuovi F-16 sarà a carico di Aeronautica e impianto di Avionams (9)

- Intervenuto sulla questione nelle scorse settimane, il presidente bulgaro Rumen Radev ha auspicato che il governo di Sofia negozierà con gli Stati Uniti l’acquisto dei velivoli militari F-16 senza rinunciare alle migliori capacità di combattimento degli stessi, in funzione del prezzo. "Ogni spostamento verso il basso e il ridimensionamento di questo pacchetto porta già all'impossibilità di raggiungere le capacità operative del velivolo, quindi mi aspetto che il governo garantisca che non vi sia alcun taglio nelle capacità di combattimento e i contribuenti bulgari non daranno i loro soldi invano", ha dichiarato Radev dopo che l'ambasciata degli Stati Uniti a Sofia ha formalmente consegnato al ministero della Difesa la proposta di offerta per la vendita degli F-16 e delle relative apparecchiature. (segue) (Bus)