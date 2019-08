Difesa: Bulgaria, manutenzione nuovi F-16 sarà a carico di Aeronautica e impianto di Avionams (13)

- Il pacchetto include oltre agli otto velivoli con armamento completo tutti i sistemi aggiuntivi così come i futuri aggiornamenti e i nuovi sistemi d'arma introdotti. Secondo quanto riporta il sito di informazione “BulgarianMilitary.com”, c'è un termine di due settimane entro il quale il governo degli Stati Uniti fornirà alla parte bulgara un progetto di accordo in cui il costo previsto per l'acquisizione degli otto velivoli con un pacchetto delle capacità di combattimento necessarie sarà di 1,2 miliardi di dollari. Alla scadenza del termine di due settimane e al ricevimento del progetto di accordo, il processo di negoziazione continuerà. (Bus)