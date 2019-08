Hong Kong: Pechino, manifestanti violenti saranno puniti

- La Cina ha avvertito che sarà "solo una questione di tempo" prima di punire coloro che hanno organizzato le manifestazioni di protesta a Hong Kong che hanno portato a scontri violenti con le forze dell'ordine. Lo riferisce Yang Guang, portavoce dell'Ufficio degli affari di Hong Kong e di Macao del gabinetto cinese. I suoi commenti sembrano indicare che Pechino prenderà una linea dura contro i manifestanti e non ha in programma di negoziare sulle loro richieste di riforme politiche. "Vorremmo chiarire al ristretto gruppo di criminali senza scrupoli e violenti e le forze dietro di loro: coloro che giocano con il fuoco periranno per questo", ha detto Yang. (segue) (Cip)