Hong Kong: Pechino, manifestanti violenti saranno puniti (2)

- La Cina ha ribadito il suo sostegno al governatore di Hong Kong Carrie Lam mentre proseguono le proteste di piazza. Le manifestazioni sono continuate lo scorso fine settimana, il nono consecutivo, e anche nella giornata di ieri. In alcune parti di Hong Kong ci sono stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, he ha portato all'arresto di 82 persone. Parlando con i media per la prima volta in due settimane, il governatore di Hong Kong Carrie Lam, sostenuto da Pechino, ha nuovamente criticato nel fine settimana le proteste stanno spingendo la città al limite di una "situazione estremamente pericolosa" e rappresentano una sfida alla sovranità cinese. Lam ha detto che il governo sarebbe stato deciso a mantenere l'ordine e la legge e ha avvertito che le proteste stavano mettendo l'ex colonia britannica su una strada senza ritorno, danneggiando la sua economia. (Cip)