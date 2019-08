Repubblica Ceca: produzione industriale rallenta a giugno dopo quattro mesi di espansione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Repubblica Ceca è calata del 3,8 per cento a giugno dopo quattro mesi di crescita. E' quello che risulta dai dati ufficiali pubblicati oggi e ripresi dall'agenzia di stampa "Ctk". Tra le cause della contrazione c'è innanzitutto il calo di produzione nel settore dell'automotive. A ridursi è stata anche la manifattura di metalli. E' cresciuto invece l'output nei settori della plastica e della gomma, dell'elettronica e dell'informatica e anche in quello farmaceutico. (Vap)