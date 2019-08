Legge Bilancio: Sangalli (Confcommercio), sì a più flessibilità Ue per stop aumento Iva e taglio cuneo fiscale

- "E' stato un confronto certamente utile per la comune consapevolezza della necessità di decisioni chiare per rimettere in moto l'economia italiana. A partire dal No agli aumenti dell'Iva e dal Sì alle riduzione delle aliquote Irpef e del cuneo fiscale. Anche chiedendo maggiore flessibilità all'Unione europea, ma andando avanti con la barra dritta perché questi sono obiettivi fondamentali per poter rilanciare l'economia italiana". Così il presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Carlo Sangalli, parlando con i cronisti fuori dal Viminale. Sangalli sta partecipando al tavolo con le parti sociali convocato questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. (Rin)