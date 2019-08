Giappone: Fico ricorda Hiroshima, si lavori per futuro libero da minaccia nucleare

- Il presidente della Camera Roberto Fico, in un post su Facebook, ricorda che "il tema della proliferazione nucleare richiede tuttora un impegno costante della comunità internazionale. Il processo verso un mondo libero da armi di distruzione di massa deve poter contare su tutti gli strumenti di diplomazia parlamentare. E' importante ribadirlo proprio oggi - rimarca la terza carica dello Sttao -, nel giorno in cui ricordiamo una delle pagine più tragiche della storia dell'umanità: il lancio del primo ordigno nucleare il 6 agosto del 1945 sulla città di Hiroshima, a cui seguì il 9 agosto quello su Nagasaki". Quelle immagini devastanti, conclude Fico, "devono continuare a rimanere impresse nella memoria dell'umanità e a scuotere le coscienze perché si lavori per realizzare un futuro definitivamente libero dalla minaccia nucleare". (Rin)