Speciale energia: tedesca Rwe usufruisce del servizio di stoccaggio sotterraneo di gas ucraino

- La tedesca Rwe ha utilizzato il servizio di deposito di gas in Ucraina per la prima volta a luglio. Lo ha riferito Ukrtransgaz, che gestisce il sistema di trasporto del gas ucraino (Gts) e l’impianto sotterraneo di stoccaggio del gas in un comunicato stampa. I negoziati sulla possibilità di utilizzare le strutture di deposito sotterraneo ucraini con il principale operatore commerciale europeo sono durati diversi anni. "Rwe ha effettuato delle operazioni di import-export di gas in Ucraina, fra cui l'utilizzo di impianti di stoccaggio del gas in Ucraina. Prima Rwe commerciava principalmente al confine con l'Ucraina e ora può anche utilizzare i depositi di gas ucraini", ha detto il rappresentante della società tedesca, Dietrich Hoffmann, citato dall’agenzia di stampa “Interfax-Ucraina”. "Abbiamo lavorato per molte ore per conquistare la fiducia dei fornitori e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. I principali trader europei stanno già collaborando attivamente con l'operatore a condizioni trasparenti e competitive basate sulla legislazione europea. Continueremo a sviluppare servizi per i nostri clienti. Un altro passo che renderà le strutture di stoccaggio del gas ucraine ancora più richieste per i player europei è l'introduzione di servizi a corto raggio", ha affermato Bohdan Maksymchuk, capo della filiale sui sistemi di stoccaggio di Ukrtransgaz. Il primo agosto Ukrtransgaz ha lanciato la piattaforma informativa della filiale del gestore di impianti di stoccaggio del gas per misurare il trasferimento di gas da e verso le strutture sotterranee. (Res)