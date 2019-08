Speciale energia: Atene ospiterà mercoledì prima ministeriale Grecia-Cipro-Israele e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atene ospiterà mercoledì 7 agosto il primo incontro sull'energia a livello dei ministri competenti di Grecia, Cipro, Israele e Stati Uniti, che si svolgerà presso l'hotel Hilton di Atene. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, il ministro per l'Ambiente e l'Energia greco, Costis Hatzidakis, darà il benvenuto al ministro cipriota per l'Energia, il Commercio e l'Industria George Lakkotripis, il ministro per l'Energia e le Risorse idriche israeliano, Yuval Steinitz, e l'assistente del segretario di Stato Usa per le risorse energetiche, Francis Fannon. Obiettivo della riunione ministeriale è riconoscere i settori energetici utili ad una potenziale cooperazione insieme al concordare la formazione di un gruppo di lavoro di alti funzionari politici e del settore pubblico che determineranno progetti specifici e raccomanderanno misure di sostegno alla crescita. Tema centrale nei colloqui a margine dell’evento, sarà il progetto per la realizzazione del gasdotto East-Med. Lungo 2.100 chilometri e con un costo stimato di sei miliardi di euro, l'East-Med dovrebbe essere completato e attivato entro il 2025 per trasportare gas naturale da Israele all'Italia attraverso Cipro e Grecia. (Gra)