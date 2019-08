Speciale energia: Vietnam valuta import carbone dagli Stati Uniti

- Il Vietnam sta valutando di importare carbone dagli Stati Uniti per soddisfare la crescente domanda di carburante per la produzione di energia: lo hanno riferito i media statali oggi, mentre il paese del sud-est asiatico prevede di costruire altre centrali a carbone. Il Vietnam sta inoltre cercando di importare più beni statunitensi per contribuire a restringere il surplus commerciale con gli Stati Uniti a seguito delle minacce del presidente Donald Trump di imporre tariffe sui suoi prodotti durante la guerra commerciale sino-americana. Dirigenti del produttore statale di carbone Vinacomin e Xcoal Energy & Resources, con sede in Pennsylvania, si sono incontrati la scorsa settimana ad Hanoi per discutere delle possibilità di spedizione del carbone americano in Vietnam, secondo il quotidiano statale "Dau Tu". Il Vietnam è recentemente diventato un importatore di carbone, con la maggior parte delle sue spedizioni provenienti da Australia e Indonesia. Il carbone dovrebbe rappresentare il 42,6 per cento della capacità di generazione di energia del Vietnam entro il 2030, rispetto al 38,1 per cento attuale, secondo il ministero dell'Industria e del Commercio. Secondo "Dau Tu", Vinacomin produce annualmente circa 40 milioni di tonnellate di carbone dalle miniere interne. Il ministero dell'Industria e del Commercio ha dichiarato la scorsa settimana che il Vietnam dovrà far fronte a gravi carenze energetiche dal 2021, poiché la domanda di elettricità supera il potenziale di produzione di energia derivante dalla costruzione di nuove centrali elettriche, aggiungendo che dovrà importare 680 milioni di tonnellate di carbone per alimentare le sue centrali durante il periodo 2016-2030. (Fim)