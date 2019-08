Sicurezza: Guardia Costiera, restituiti alla comunità oltre 90 mila mq di spiagge e specchi acquei

- Migliaia i controlli effettuati in tutta Italia, per 421 mila euro di sanzioni amministrative elevate e 1.081 illeciti riscontrati: oltre 3 mila le attrezzature balneari sequestrate, per un totale di circa 92 mila metri quadrati di spiagge e specchi acquei restituiti alla pubblica e gratuita fruizione dei cittadini. Lo riferisce un comunicato della Guardia Costiera, secondo cui i numeri fanno riferimento al solo periodo compreso tra il primo giugno e il 2 agosto, e sono il frutto di un’operazione che si prefigge lo scopo di prevenire e contrastare l’occupazione abusiva dei tratti di spiaggia destinati all’uso pubblico da parte di soggetti che, senza averne titolo, ne hanno fatto un uso personale, trasformandole di fatto in spiagge “private”, o per fini di lucro utilizzandoli come stabilimenti balneari abusivi. (segue) (Com)