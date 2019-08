Sicurezza: Guardia Costiera, restituiti alla comunità oltre 90 mila mq di spiagge e specchi acquei (2)

- Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro - operazione iniziata il primo giugno u.s. - gli uomini e le donne della Guardia Costiera stanno portando avanti su tutte le coste del territorio nazionale l’operazione Spiagge e acque libere, fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a tutela della sicurezza e della legalità, al fine di garantire una corretta, consapevole e serena fruizione del mare da parte dell’utenza assicurando, in ogni momento, un pronto intervento in caso di emergenze in mare. L’occupazione abusiva, effettuata con attrezzature quali ombrelloni, lettini, gavitelli e altre strutture, non solo limita la libera fruizione degli spazi pubblici, ma genera anche un indebito guadagno per gli occupanti, nonché un mancato introito per l’erario, senza considerare la concorrenza sleale verso tutti quei gestori che operano nel rispetto delle norme e che versano periodicamente i previsti canoni demaniali. (Com)