Sanità Lazio: D'Amato, medici aggrediti. Scritto a Prefetto Roma, intensificare controlli

- "Questa mattina ho scritto al Prefetto di Roma sul tema delle aggressioni a medici e personale sanitario, chiedendo che siano potenziati i presidi delle Forze dell’Ordine all’interno delle strutture sanitarie. Stiamo parlando di aggressioni effettuate da soggetti già noti e che si ripetono nel tempo, non stiamo parlando di una problematica sanitaria, ma è un tema di tutela e rispetto dell’ordine pubblico". Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanità e l’integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Chiediamo una collaborazione - aggiunge - affinché sia ripristinato un clima sereno, che permetta agli operatori di lavorare in piena sicurezza. Purtroppo negli ultimi anni il fenomeno delle aggressioni in ospedale al personale sanitario e ai medici è in aumento e i numeri indicano un aumento delle aggressioni denunciate soprattutto nei Pronto Soccorso che ormai sono l’unico presidio dello Stato che rimane aperto al pubblico nell’arco delle 24 ore".(Com)