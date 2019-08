Iran: Rohani, pronti a negoziare se Usa sollevano sanzioni economiche

- L’Iran è pronto a negoziare se gli Stati Uniti solleveranno le sanzioni economiche contro la Repubblica islamica iraniana. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso trasmesso in diretta televisiva. “La pace con l’Iran sarà la madre di tutte le paci, mentre la guerra con l’Iran sarà la madre di tutte le guerre”, ha sottolineato il capo dello Stato iraniano. Le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano giungono dopo un nuovo sequestro di una petroliera da parte delle autorità iraniane sempre nello Stretto di Hormuz annunciato lo scorso 4 agosto. La petroliera è stata sequestrata lo scorso 31 luglio e trasportava circa 700 mila litri di carburante. Il carburante sequestrato era destinato ad un paese arabo del Golfo. I Guardiani della rivoluzione hanno fatto sapere di aver fermato anche sette marinai di nazionalità straniera che erano a bordo della nave. Lo scorso 19 luglio i Guardiani della rivoluzione hanno sequestrato un’altra petroliera, la britannica Stena Impero, provocando una crisi con il Regno Unito che insieme agli Stati Uniti chiede l’istituzione di una coalizione militare marittima per proteggere il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. (segue) (Res)