Iran: Rohani, pronti a negoziare se Usa sollevano sanzioni economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ieri il portavoce dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, ha dichiarato che l'Iran afferma farà darà il via alla terza fase di ridimensionamento dei suoi impegni nell'ambito dell’accordo sul nucleare del 2015 nel giro di un mese" se i firmatari europei continueranno a non rispettare i loro obblighi. Kamalvandi ha affermato in una conferenza stampa che la riduzione degli impegni nucleari dell'Iran prevede il superamento del limite di 130 tonnellate per la produzione di acqua pesante e del limite di 300 chilogrammi di scorte di uranio arricchito. (Res)