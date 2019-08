Lega: Salvini su Savoini, mentito? Ho solo detto che non era con me in aereo

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio 24, in merito alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega e, in particolare, ai rapporti con Luca Savoini, ha affermato: "Mentito? Ho solo detto che non era in aereo con me". Per poi aggiungere: "C'è una indagine in corso, decidano i giudici se c'è qualcosa di sbagliato". Quindi, il ministro dopo aver ricordato di essere andato in Russia circa dieci volte "per buoni rapporti commerciali, politici e culturali" e di essere rientrato "soddisfatto ma senza un euro in più", si è anche detto convinto che la vicenda si risolverà: "Le persone coinvolte della Lega le conosco come persone serie".(Rin)