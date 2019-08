Bosnia: portavoce Ue, accordo su nuovo governo passo in avanti a beneficio dei cittadini

- L'accordo tra i leader dei partiti politici della Bosnia Erzegovina, per la formazione di un nuovo governo in base al risultato delle elezioni dello scorso ottobre, "è un importante passo in avanti prima di tutto per il paese e per i suoi cittadini". Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Maja Kocjancic, commentando l'accordo trovato ieri dai leader dei tre partiti vincitori relativi delle ultime elezioni bosniache. Come sottolineato dalla portavoce della Commissione, l'intesa è stata resa possibile dalla mediazione del rappresentante speciale Ue a Sarajevo, ambasciatore Lars-Gunnar Wigemark: "La formazione di un governo è anche cruciale per l'avanzamento del processo di integrazione del paese nell'Ue", ha affermato. La portavoce ha poi evidenziando l'impegno dei partiti politici per istituire "autorità funzionanti" in modo da continuare con "l'attuazione della legislazione necessaria e delle riforme in campo socio-economico, così come con passi concreti nell'area della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata". Kocjancic ha invitato quindi a sfruttare questa tendenza positiva per non causare ulteriori ritardi nel processo di integrazione Ue. (segue) (Bos)