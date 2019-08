Russia: viceministro Difesa, incendio in deposito munizioni di Achinsk forse dovuto a fattore umano

- L'incendio esploso in un deposito di munizioni nei pressi della città russa di Achinsk, in Siberia, è "presumibilmente" dovuto al "fattore umano". Lo ha spiegato il viceministro della Difesa di Mosca, Dmitrj Bulgakov, parlando ai giornalisti. "Le agenzie investigative e la Procura forniranno ulteriori informazioni", ha affermato Bulgakov in riferimento all'incendio esploso ieri nel deposito, che ha causato diverse esplosioni e 12 feriti. Il viceministro della Difesa russo ha spiegato che gli aerei e gli elicotteri da trasporti continueranno ad essere impegnati per estinguere completamente l'incendio ancora in corso al deposito di munizioni della località siberiana.(Rum)