Mali: conclusa visita premier Cissé in regione centrale di Mopti, focus su sicurezza

- Si è conclusa la visita del primo ministro del Mali Boubou Cissé nella regione centrale di Mopti, colpita nelle ultime settimane da inondazioni e teatro da mesi di violenze intercomunitarie. Lo riferisce la stampa locale, precisando che durante la visita di 5 giorni, la seconda in meno di un mese, Cissé ha ribadito che la sicurezza è una "priorità" per il governo di Bamako. Il premier è stato accompagnato da una delegazione formata da deputati di maggioranza e opposizione, mentre in concomitanza con la sua visita sono stati firmati diversi accordi di pace fra i gruppi etnici della zona. E' il caso dell'intesa conclusa fra le comunità peul e dogon, spesso al centro di violenze che hanno destabilizzato la regione, ma anche dei rappresentanti delle etnie dafing e bozo: lo scorso 1 agosto, tutte queste comunità residenti nel comune di Baye hanno firmato un accordo di pace, nel quale hanno concordato di collaborare fra di loro ed esortato i gruppi armati, che non hanno aderito all'accordo, a mettere fine alle violenze. L'accordo segue quello concordato lo scorso 25 luglio fra le stesse comunità. (segue) (Res)