Mali: conclusa visita premier Cissé in regione centrale di Mopti, focus su sicurezza (2)

- Lo scorso mese di marzo almeno 25 persone sono morte in scontri inter-etnici a Koro, nella regione di Mopti. Gli scontri, avvenuti tra il 9 e l’11 marzo, hanno coinvolto le comunità di pastori fulani e agricoltori dogon. Secondo quanto denunciato da alcune associazioni fulani gli attacchi sarebbero stati condotti da alcuni cacciatori dogon, i quali avrebbero agito dopo essere stati armati dall’esercito regolare. Il governo, per parte sua, ha smentito di avere armato un gruppo armato contro l’altro. I fulani del Mali hanno denunciato in più occasioni un clima di insicurezza e rappresaglie nel centro del paese, ad opera sia dei gruppi jihadisti presenti nella regione che dell’esercito maliano. (segue) (Res)