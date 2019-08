Libia: Consiglio sicurezza Onu invita parti in conflitto ad impegnarsi per cessate il fuoco

- I membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno invitato nuovamente le parti in conflitto in Libia ad impegnarsi per un cessate il fuoco e a “tornare rapidamente a un processo politico mediato dalle Nazioni Unite”. È quanto si legge in un comunicato stampa delle Nazioni Unite diffuso dalla missione Onu in Libia (Unsmil). I membri del Consiglio di sicurezza hanno accolto con favore ed espresso pieno sostegno all'invito del rappresentante speciale Onu per la Libia Ghassan Salamé, durante il suo briefing del 29 luglio 2019, a una tregua tra le parti per la festività dell’Eid al Adha (la festa islamica del sacrificio che si celebra dall’11 al 15 agosto). Secondo il Consiglio di sicurezza “questa tregua dovrebbe essere accompagnata da misure di rafforzamento della fiducia tra le parti”. Inoltre i paesi membri del Consiglio di sicurezza hanno ribadito “il loro pieno sostegno” alla leadership del rappresentante speciale Onu, precisando che “la pace e la stabilità durature in Libia, compresa la fine del peggioramento della crisi umanitaria, arriveranno solo attraverso una soluzione politica”. Infine i membri del Consiglio di sicurezza hanno ribadito l’importanza della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale della Libia.(Res)