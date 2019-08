Zimbabwe: presidenza, ex capo dello Stato Mugabe ricoverato a Singapore da aprile

- L'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe è ricoverato in ospedale a Singapore da quattro mesi. Lo ha detto il capo dello Stato Emmerson Mnangagwa, affermando che il "padre fondatore della nostra nazione" di 95 anni ha ricevuto cure per un disturbo non precisato, al quale "sta rispondendo bene". In una dichiarazione rilasciata ieri ai media locali, Mnangagwa ha detto che in occasione del suo ultimo controllo i medici dell'ex capo dello Stato hanno stabilito di tenerlo sotto osservazione più a lungo del solito, a partire da aprile di quest'anno, ma che "i progressi registrati" dalla delegazione presidenziale inviata a Singapore lasciano credere che Mugabe potrà "essere dimesso presto". A novembre Mnangagwa aveva annunciato che Mugabe non era in grado di camminare a causa di problemi di salute e vecchiaia. (segue) (Res)