Zimbabwe: presidenza, ex capo dello Stato Mugabe ricoverato a Singapore da aprile (2)

- Anche il vicepresidente dello Zimbabwe, Constantino Chiwenga, si trova in Cina per sottoporsi a cure mediche per via di una malattia non meglio precisata. Lo ha riferito in una nota il portavoce della presidenza George Charamba, il quale non ha fornito dettagli sui problemi di salute che hanno tenuto Chiwenga lontano dalla scena pubblica da più di due mesi. “L'ufficio del presidente e il Consiglio dei ministri desiderano informare che il vicepresidente questa settimana è partito per la Repubblica popolare cinese per sottoporsi a ulteriori test medici”, si legge nella dichiarazione, secondo cui , dopo discussioni ad alto livello tra le autorità di Harare e Pechino, si è concordato di “consentire agli esperti medici cinesi di unirsi alle loro controparti dello Zimbabwe, del Sudafrica e dell'India per curare il vicepresidente”. Chiwenga, 62enne ex generale, è stato uno dei capi del colpo di Stato che nel novembre 2017 ha portato alla destituzione di Robert Mugabe dopo oltre 30 anni al potere. (Res)