Tav: Salvini, assurda idea lasciare lavori a metà, al voto se strade Lega-M5s divergono troppo

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a Radio24, in vista dell'appuntamento con le mozioni sul Tav domani in Senato, ha affermato: "Vediamo che cosa succede domani. Mi sembra che gli italiani hanno votato in maniera chiara, che i piemontesi hanno votato in maniera strachiara, anche Conte si è reso conto. Mi sembrerebbe assurdo insistere con l'idea di lasciare i lavori a metà". Nel corso dell'intervista, il ministro è tornato anche sui rapporti con gli alleati di governo ribadendo l'intenzione di "tornare a chiedere il voto degli italiani se dovessi avere certezza che le strade di Lega e M5s sono ormai troppo diverse su temi come lavoro, giustizia, scuola".(Rin)