Azerbaigian-Iran: ministro Esteri Zarif prossimamente in visita a Baku

- Il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif dovrebbe recarsi prossimamente in visita in Azerbaigian: lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Seyyed Abbas Mousavi, citato dall'agenzia di stampa azerbaigiana "Trend". "In base al suo programma di visitare i vicini settentrionali dell'Iran, il ministro degli Esteri si recherà in visita in Azerbaigian", ha dichiarato il portavoce secondo cui i capi della diplomazia di Teheran e Baku discuteranno di cooperazione bilaterale in particolare di quella in campo economico. Secondo quanto precisato dal portavoce, la data esatta della visita non è ancora stata annunciata ma "sarà parte di un più ampio tour nei paesi ai confini settentrionali"dell'Iran. Mousavi ha inoltre aggiunto che Teheran sarà rappresentata ad alti livelli nella conferenza ministeriale del Movimento dei paesi non allineati in programma ad ottobre a Baku.(Res)