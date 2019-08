Tlc: Mollicone (FdI), bene Urso su 5G. Esercitare vigilanza sulle infrastrutture strategiche

- "Condividiamo la battaglia del collega vicepresidente del Copasir Urso: la vigilanza sulle nostre infrastrutture strategiche è prioritaria nella sicurezza nazionale". Lo ha dichiarato il deputato FdI componente dell'Intergruppo parlamentare sull'innovazione e responsabile Innovazione del partito, Federico Mollicone. "L'eventuale infiltrazione di gruppi industriali stranieri - ha proseguito Mollicone - nelle nostre reti Ict durante il processo di transizione verso la tecnologia 5G non può essere sottovalutata, anche a fronte delle avvertenze delle agenzie di intelligence e dei centri studi statunitensi e britannici. L'atteggiamento predatorio delle multinazionali, spesso con legami a doppio filo con i vertici militari e politici, va contrastato in maniera ferma, dotando il nostro paese di sistemi normativi che permettano la tutela dei nostri interessi nazionali". "Stupisce - ha concluso Mollicone - che il governo abbia fatto decadere il decreto legge per l'estensione della vigilanza sul 5G."(Ren)