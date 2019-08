Libia: Unsmil esprime preoccupazione per violenze a Murzuq

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) è “estremamente preoccupata per le notizie sul proseguimento di atti di violenza a Murzuq, nel su della Libia, tra cui una serie di attacchi aerei avvenuti nella notte del 4 agosto che hanno provocato molti morti e feriti tra i civili”. Lo riferisce l’Unsmil in un comunicato stampa. La Missione Onu esprime inoltre grave preoccupazione per le violenze in atto nella città di Murzuq, che negli ultimi giorni hanno provocato la morte di oltre 20 persone. Nella nota l’Unsmil chiede alle parti “moderazione” e a ricorrere “al dialogo” per affrontare le controversie. “Gli attacchi indiscriminati costituiscono una palese violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani e possono costituire crimini di guerra. L'Onu invita le autorità a indagare sulla recente escalation a Murzuq e a consegnare tutti i responsabili alla giustizia in conformità con lo stato di diritto”, precisa la nota. La Missione Onu riferisce di essere in contatto con tutte le parti a Murzuq, monitorando attivamente la situazione e sta lavorando per ricostruire la dinamica delle violenze avvenute in questi giorni. Infine Unsmil ribadisce la richiesta per dare il via ad una tregua tra le parti in conflitto in occasione della festa dell’Eid al Adha (la festa islamica del sacrificio che si celebra quest’anno dall’11 al 15 agosto). (segue) (Lit)