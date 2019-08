Benin: si rovescia traghetto su lago Ahemé, almeno 12 morti

- Almeno 12 persone sono morte ieri nel rovesciamento di un traghetto sul lago Ahemé, nel sud del Benin. Lo ha riferito ai media locali il vicesindaco di Bopa, Michel Agbeleme, aggiungendo che 5 persone sono sopravvissute all'incidente. Secondo le autorità, il battello si sarebbe rovesciato a causa del forte vento e dell'eccessivo carico di persone trasportate, benché non sia ancora stato riferito il numero esatto delle persone che erano a bordo ed il bilancio delle vittime sia di conseguenza ancora in aggiornamento. Sette corpi sono già stati identificati e la procura locale ha autorizzato la loro restituzione alle famiglie. Come riferito dall'emittente "Rfi", i soccorsi sono ancora attivi sul posto ed i feriti sono stati trasportati negli ospedali più vicini. (Res)