Kosovo: leader Ldk Mustafa, "non sarò io candidato premier del partito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, non intende proporsi come candidato premier del partito alle prossime elezioni anticipate. Lo ha affermato lo stesso ex premier e leader del maggiore partito di opposizione kosovaro, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". "Certamente mi sforzerò per trovare un altro candidato all'interno dell'Ldk", ha dichiarato Mustafa aggiungendo che la leadership del partito punta a scegliere una persona "che sarà il candidato giusto per vincere la fiducia dei cittadini". L'ex premier ha annunciato che l'Ldk intende correre da solo alle prossime elezioni, ma la scelta finale su questo dipenderà da quello che faranno gli altri partiti. "Se gli altri si uniscono, allora anche noi dobbiamo pensare ad un'alternativa", ha precisato il leader dell'Ldk. Mustafa ha infine toccato il tema del rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado, osservando che non saranno ammissibili trattative sulla modifica dei confini e che i dazi sull'import di prodotti serbi "dovrebbero rimanere fintanto che la Serbia non cambia le sue posizioni" contro la sovranità del Kosovo. (segue) (Kop)