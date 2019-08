Bologna: al via lo sgombero del centro sociale Xm24

- Questa mattina poco prima dell'alba è iniziato lo sgombero del centro sociale Xm24 a Bologna. Gli attivisti hanno protestato con striscioni e fuochi d'artificio mentre gli agenti si sono recati sul posto in tenuta anti sommossa. All'interno del centro, situato nei locali dell'ex mercato ortofrutticolo, sarebbe entrata anche una ruspa. Lo sgombero è stato deciso in seguito al fallimento delle trattative tra il comune di Bologna e gli attivisti del centro sociale per l'uso degli spazi.(Ren)